شاهد.. شرطة أبوظبي تحبط ترويج 450 كيلوجراماّ من المخدرات.. وتطيح بـ‏‏”شبكة الموت”‏

تمكنت شرطة أبوظبي من الإطاحة بعصابة مكونة من 14 شخصاً من جنسيات آسيوية مختلفة في عملية أطلقت عليها “شبكة الموت” وبحوزتهم 450 كيلوجراماً من مخدري “الكريستال” و”الهيروين”.
كان رجال المكافحة قد رصدوا أحد مروجي المخدرات أثناء ممارسة نشاطه الإجرامي في عدة مناطق بإمارة أبوظبي، وتم القبض عليه وعلى شريكه في الترويج وبحوزتهما ما يقارب 5 كيلوجرامات من المخدرات.
وذكرت شرطة دبي أنه تم التوصل من خلال التحقيقات إلى أن الشخصين يعملان لحساب عصابة مكونة من 14 شخصاً تدار من الخارج، مشيرة إلى أنه بعد إعداد خطة محكمة تم تحديد مكان إخفاء المخدرات في إحدى الإمارات مخبأة في أحد المستودعات تحت حماية عدد من أفراد العصابة، حيث تم القبض عليهم وعلى جميع أطراف العصابة. حسب “أخبار 24”.
#فيديو | شاهد.. كيف أحبطت #شرطة_أبوظبي ترويج 450 كغم مخدرات في عملية #شبكة_الموت #أخبار_شرطة_أبوظبيhttps://t.co/pVBVYpG2nO pic.twitter.com/jMEvNG7Lzk
— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) November 16, 2019