بالفيديو.. “السومة” يعلن دعمه لنادي الهلال أمام أوراوا في نهائي أبطال آسيا

أعلن محترف نادي الأهلي السوري عمر السومة، دعمه لنادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا أمام “أوراوا” الياباني.
وقال السومة في مقطع فيديو متداول رداً عن سؤال عمن سيشجع في نهائي دوري أبطال آسيا: “أكيد الهلال لأنه نادٍ عربي ويمثل الوطن العربي ويمثل المملكة وأكيد كلنا معاه”.
ويحل نادي الهلال ضيفاً على أوراوا الياباني على ملعب سايتاما في 24 نوفمبر الجاري، في إياب نهائي آسيا بعد أن فاز الهلال في مباراة الذهاب في الرياض بهدف دون رد. حسب “أخبار 24”.
🎙ابن سوريا البار العقيد عمر السومة :
عند سؤاله من ستشجع في نهائي دوري ابطال اسيا واجاب أكيد الهلال لانه نادي عربي ويمثل الوطن العربي .
” هي العروبه لاتباع ولا تشتري “#طرشولة @omaralsomah
pic.twitter.com/8UKHAoZqV0
— مدرج الهلال (@modarajalhilal) November 15, 2019