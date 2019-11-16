مصادر: “الأرصاد” بصدد إنشاء منصة تجارية لتقديم خدمات أرصادية مدفوعة

ذكرت مصادر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصدد إنشاء منصة إلكترونية تجارية، لتقديم عدد من خدماتها الأرصادية بمقابل مالي.
وأوضحت المصادر أن من بين الخدمات المدفوعة التي ستقدمها الأرصاد، خدمة التقارير المناخية بالمعدلات السنوية والمتوسطات الشهرية واليومية لمرصد واحد من سنة إلى أكثر من 50 سنة.
وأبانت وفقاً لصحيفة “الوطن” أن الخدمات المدفوعة ستشمل السجل الإلكتروني المناخي الساعي من ساعة حتى 24 ساعة، ومن يوم حتى 7 أيام، ومن 7 أيام حتى شهر، وخدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي للفصول المناخية، إلى جانب الاستشارات والدراسات الأرصادية.
وأضافت أن الأرصاد ستقدم أيضاً خدمة بيانات رصد الظواهر الجوية، تقارير توقعات الطقس، وخدمات الرصد لطبقات الأجواء العليا، وتقارير الأرصاد البحرية على الموانئ، والتدريب في تخصصات الأرصاد والبيئة، وغير ذلك.
وكان مجلس الوزراء وافق على جدول مقترح تقدمت به هيئة الأرصاد يتضمن تقديم 56 خدمة أرصادية وبيئية مدفوعة الأجر، يتضمن المقابل المالي المقترح لكل خدمة.