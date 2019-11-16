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أخبار محلية > استدرجها وهبت لمساعدته.. تفاصيل جديدة حول جـريمة قتـل رجل لطليقته خنقاً بمكة
16/11/2019   8:32 ص

استدرجها وهبت لمساعدته.. تفاصيل جديدة حول جـريمة قتـل رجل لطليقته خنقاً بمكة

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كشفت مصادر تفاصيل مثيرة حول حـادثة قتـل سيدة خنقاً حتى الموت صباح يوم الإثنين الماضي على يد طليقها في العاصمة المقدسة.

وأوضحت المصادر أن الجاني استدرج طليقته واتصل بها، وطلب منها المساعدة بعد أن تظاهر بالمرض، فأبلغت القتيلة ابنها بحالة والده واتجها مسرعين نحو مكان سكن طليقها لإنقاذه، وفقاً لـ”سبق”.

وأضافت أن القاتل الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، طلب من ابنه أن يذهب لشراء بعض الأغراض، وبعد أن غادر تهجّم الجاني على طليقته التي تبلغ من العمر 40 عاماً، في إحدى الشقق المفروشة التي كان يقيم فيها، وخنقها حتى الموت، وبعد ذلك أبلغ الجهات الأمنية بفعلته.

يُذكر أن الجهات الأمنية قد ضبطت الجاني وأحالته إلى النيابة العامة، تمهيداً لرفع أوراق القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

استدرجها وهبت لمساعدته.. تفاصيل جديدة حول جـريمة قتـل رجل لطليقته خنقاً بمكة

أخبار محلية
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