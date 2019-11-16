“الجمارك السعودية” تُوضح تفاصيل حـادثة اعتداء “مُهرّب” على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي

أوضحت الجمارك السعودية في بيان اليوم (الجمعة) تفاصيل وملابسات حـادثة اعتداء “مُهرّب” على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي.
وقالت الجمارك إن أحد المسافرين قدم للمنفذ الأربعاء الماضي بواسطة مركبة من نوع (خصوصي)، وأثناء تفتيش المركبة تمكن المفتش من العثور على مواد مهربة مخفية في مكان مُعد لغرض التهريب داخل المركبة.
وعند قيام المفتش باستخراج المهربات اعتدى عليه المهرب بالضرب، فقام مفتش آخر بمقاومة المهرب لمنعه من ذلك، إلا أن المهرب أخرج من جيبه “سكين” وقام بطعن المفتش الثاني في الكتف، وتم بعد ذلك السيطرة على المهرب وضبطه، كما تم نقل المفتش الجمركي المعتدى عليه إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم وجرى الاطمئنان على صحته.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن القضية أُحيلت إلى الجهة المختصة التي أوقفت المهرب المعتدي لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أنها تتابع مع الجهات المختصة إجراءات التحقيق مع المعتدي حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه.