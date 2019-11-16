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أخبار المناطق > بالفيديو.. محمد بن زايد يصطحب السيسي في جولة على كورنيش أبوظبي
16/11/2019   8:25 ص

بالفيديو.. محمد بن زايد يصطحب السيسي في جولة على كورنيش أبوظبي

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اصطحب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في جولة بجزيرة الريم على كورنيش غاليريا مول بالعاصمة الإماراتية.

وأظهر المقطع الشيخ محمد والرئيس السيسي وهما يتجولان على الكورنيش مع عدد من مرافقيهما، وسط تواجد مرتادي الكورنيش.

وكان السيسي وصل الإمارات قبل يومين في زيارة رسمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، وبحث قضايا المنطقة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. محمد بن زايد يصطحب السيسي في جولة على كورنيش أبوظبي

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