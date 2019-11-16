بالفيديو.. محمد بن زايد يصطحب السيسي في جولة على كورنيش أبوظبي

اصطحب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في جولة بجزيرة الريم على كورنيش غاليريا مول بالعاصمة الإماراتية.
وأظهر المقطع الشيخ محمد والرئيس السيسي وهما يتجولان على الكورنيش مع عدد من مرافقيهما، وسط تواجد مرتادي الكورنيش.
وكان السيسي وصل الإمارات قبل يومين في زيارة رسمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، وبحث قضايا المنطقة.
#محمد_بن_زايد و #الرئيس_المصري في جولة بجزيرة الريم، كورنيش غاليريا مول بـ #أبوظبي #الامارات_ومصر_يد_واحدة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PIgs9K7QEr
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 15, 2019
#محمد_بن_زايد و #الرئيس_المصري خلال جولة في جزيرة الريم بـ #أبوظبي
#الامارات_ومصر_يد_واحدة
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ljUQLUzRmi
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 15, 2019
وفق “أخبار 24”.