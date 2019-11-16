بالصور.. مجلس صلح بين أخصام

تم بفضل الله ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عقد مجلس صلح بين أخصام بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ عبدالله بن محمد بن سيف الدهيمي وأعيان آخرون وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل بين الاطراف لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين بدون مقابل ولا قيد ولا شرط.
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا الصلح ، والفضل في ذلك لله سبحانه ثم لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله
كما لا ننسى جهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة رئيس تحريرها الإعلامي المتميز الاستاذ سعود الضحوك وفقه الله والتي تقوم بتغطية مجالس الصلح في جميع المناطق ، كما شكرا ابن خرصان والعقيلي الشيوخ والأعيان الحاضرين وأطراف القضية ، سائلين الله ان يديم النعم الدينية والدنيوية على بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله .