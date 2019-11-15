“كان يستهدفني شخصيا”.. المعلمة التي تعرضت للاعتداء في ضباء تروي تفاصيل الحادثة

رجحت المعلمة التي تعرضت للاعتداء من مواطن في العقد الرابع من العمر الثلاثاء الماضي وهشم سيارتها وهي في طريقها للعمل بضباء، أن المتهم كان يستهدفها شخصيا للأضرار بها.
وقالت المعلمة إن الشخص تربص بها وهي في طريقها من ضباء لمركز العامود مقر عملها، وطاردها بالقرب من مدرستها، وألقى الحجر على مركبتها، وهشّم الزجاج السيارة وألحق بها بعض الأضرار لأسباب مجهولة.
وأضافت بحسب “سبق” أنه استمر يلاحقها بمركبته، حتى سلكت طريقاً ترابياً أخر للهروب منه، وعندما وصلت للمدرسة استغاثت بالحارس، لتتقدم ببلاغ للشرطة بالواقعة، ليتم القبض عليه فيما بعد بحسب ما أعلنته شرطة تبوك.