نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “كان يستهدفني شخصيا”.. المعلمة التي تعرضت للاعتداء في ضباء تروي تفاصيل الحادثة
15/11/2019   10:15 م

“كان يستهدفني شخصيا”.. المعلمة التي تعرضت للاعتداء في ضباء تروي تفاصيل الحادثة

+ = -
703

رجحت المعلمة التي تعرضت للاعتداء من مواطن في العقد الرابع من العمر الثلاثاء الماضي وهشم سيارتها وهي في طريقها للعمل بضباء، أن المتهم كان يستهدفها شخصيا للأضرار بها.

وقالت المعلمة إن الشخص تربص بها وهي في طريقها من ضباء لمركز العامود مقر عملها، وطاردها بالقرب من مدرستها، وألقى الحجر على مركبتها، وهشّم الزجاج السيارة وألحق بها بعض الأضرار لأسباب مجهولة.

وأضافت بحسب “سبق” أنه استمر يلاحقها بمركبته، حتى سلكت طريقاً ترابياً أخر للهروب منه، وعندما وصلت للمدرسة استغاثت بالحارس، لتتقدم ببلاغ للشرطة بالواقعة، ليتم القبض عليه فيما بعد بحسب ما أعلنته شرطة تبوك.

“كان يستهدفني شخصيا”.. المعلمة التي تعرضت للاعتداء في ضباء تروي تفاصيل الحادثة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073752.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.