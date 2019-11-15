رجل أعمال سعودي يفسر تغريدة كتبها عن السعادة الحقيقية وعلاقتها براتب الألفين ريال

أبدى رجل الأعمال يوسف القفاري تعجبه من تفسير البعض بشكل خاطئ لتغريدة كتبها عن علاقة المال بالسعادة، موضحاً أن ما قصده هو الحنين إلى الماضي والحياة البسيطة التي كانت فيه.
وكان القفاري قد كتب عبر حسابه في “تويتر” تغريدة قال فيها: “يعلم الله يوم كان راتبي ألفين ريال بالشهر كنت أسعد بكثير من الآن، الآن عندي فلوس أو بالأصح ملايين، ولكن السعادة ليست في ذلك، السعادة الحقيقية ليست بالمال، بل براحة البال وصلاح العيال وحب أم العيال وسلامة، أميمتي الي ربت أجيال لا أحد يقولي السعادة بالمال لأني عشت فقير وعشت غني”.
وتعليقاً على الفهم الخاطئ الذي لحق التغريدة قال القفاري: “الغالبية العظمى لا تقرأ جيداً، أقول كنت أسعد بكثير من الآن، وهذا يعني أني ولله الحمد سعيد الآن ولست تعيساً. الكل يتمنى العودة لحياة البساطة التي عاشها سابقاً”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “الكل لديه ذكريات جميلة بالماضي يتمنى أن تعود. أما بالفترة الحالية الجميع يعيش ضغوط الحياة بشتى أنواعها”.