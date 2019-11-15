بالفيديو.. خمسة مواقع قد لا تعرفها لمواضئ في صحن المطاف

أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خمسة مواضع للوضوء مقابل صحن المطاف، وذلك للتيسير على الزوار والمعتمرين والحجاج.
وأوضحت أن المواضع الخمسة موجودة عند مداخل الأبواب الرئيسية الأول باتجاه باب الفتح تحت الدرج، وعند باب الملك عبدالله، وعند باب العمرة، وباب الملك فهد، وباب الملك عبدالعزيز، ويوجد في كل منها مواضئ للرجال وأخرى للنساء.
خمس مواقع قد لا تعرفها لتجديد الوضوء في صحن المطاف #رئاسة_شؤون_الحرمين#عيش_الحرم pic.twitter.com/tjp3WkfLtp
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 15, 2019
وفق “أخبار 24”.