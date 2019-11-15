حطت أطول رحلة جوية في العالم رحالها بمدينة سيدني الأسترالية، اليوم الجمعة، قادمة من العاصمة البريطانية لندن، بعد أن قطعت أكثر من 19 ساعة طيران من دون توقف.
وقطعت الرحلة التجريبية التي سيرتها شركة النقل الجوي الأسترالية “كانتاس” بطائرة “بوينغ 9 – 787 دريملاينر” مسافة تقدر بنحو 18 ألف كيلومتر من مطار هيثرو اللندني إلى مطار كينغزفورد في سيدني.
وأقلّت الرحلة التجريبية 40 شخصاً بما فيهم طاقم الطائرة، وفور نزوله من الطائرة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كانتاس: “لقد رأينا شروق الشمس مرتين”.
يُشار إلى أن ذات الشركة أكملت الشهر الماضي أطول رحلة طيران تجارية من دون توقف، بين نيويورك وسيدني، واستعرقت هذه الرحلة 19 ساعة و16 دقيقة قطعت خلالها 16.2 ألف كيلومتر.
وفق “أخبار 24”.