“الدفاع” تُعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت وزارة الدفاع عن توافر 73 وظيفة إدارية للرجال والنساء بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.
ودعت الوزارة الحاصلين على التخصصات المناسبة والراغبين في التقديم للدخول على منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.
وأوضحت أن فترة التقديم متاحة على مدار 24 ساعة للرجال والنساء خلال الفترة من الأحد القادم حتى يوم الخميس الموافق 24/3/1441هـ.وفق “أخبار 24”.
والوظائف المتاحة تندرج تحت المراتب من الرابعة حتى الثامنة، ويمكن معرفة المزيد عنها من خلال هذا الرابط.