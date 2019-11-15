بلغ إجمالي المبالغ التي دفعها الزوار إلكترونياً عبر خدمة “مدى” بفعالية “ونتر وندرلاند” أكثر من 25 مليون ريال، خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2019م.
ووصل عدد العمليات المنفذة أكثر من 282 ألف عملية في 23 يوماً، عبر أكثر من 146 ألف بطاقة بنكية، وجاءت مدينة الرياض أولاً كأكثر المناطق استخداماً، يليها الشرقية ومكة المكرمة والقصيم، وأخيراً عسير.
واستخدمت البطاقة “مدى” بنسبة 96% من داخل المملكة و4% فقط من خارجها، وكان يوم الجمعة هو أكثر يوم نفذت فيه العمليات، ويوم الإثنين أقلها، وبلغ متوسط الإنفاق للأطعمة والمشروبات 70 ريالاً، فيما وصل إلى 265 ريالاً متوسط شحن بطاقات “مدى ونتر لاند”.
وفق “أخبار 24”.