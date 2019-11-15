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أخبار محلية > مصادر: إقرار مخالفة جديدة على المركبات غير المؤمن عليها.. تُفرَض آلياً في حالة تسجيل أي مخالفة أخرى
15/11/2019   10:08 م

مصادر: إقرار مخالفة جديدة على المركبات غير المؤمن عليها.. تُفرَض آلياً في حالة تسجيل أي مخالفة أخرى

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كشفت مصادر أن الإدارة العامة للمرور أقرت مخالفة جديدة ضد أصحاب المركبات غير المؤمن عليها، تُفرَض في حالة تسجيل أي مخالفة مرورية أخرى.

وأوضحت المصادر أن المخالفة المستحدثة يتم فرضها في حالة تسجيل رجل المرور مخالفة على المركبة سواء كانت (ساهر – باشر – النهاية الطرفية)، واتضح بعد فحص سجل المركبة عدم وجود تأمين، فتصدر آلياً مخالفة عدم وجود تأمين.

وأضافت أن تسجيل المخالفة يكون برقم آخر مستقل عن رقم المخالفة الأساسية التي سجلها رجل المرور، مبيناً أن الحد الفاصل بين تسجيل مخالفتين لنفس السبب 72 ساعة.وفق “أخبار 24”.

مصادر: إقرار مخالفة جديدة على المركبات غير المؤمن عليها.. تُفرَض آلياً في حالة تسجيل أي مخالفة أخرى

أخبار محلية
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