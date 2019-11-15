تحدث الفنان محمد الزهراني عن تجربته في تجسيد شخصية الفنان الراحل طلال مداح في ليلة تكريم الأمير بدر بن عبد المحسن التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض الأسبوع الماضي.
وقال الزهراني في لقاء على قناة “السعودية” إن علاقته بالفنان طلال مداح كانت من سنين طويلة عندما كان يعمل في مجال الصحافة، وأنه كان يتردد عليه في البيت، ومن عشقه له شرب شخصيته في مَسكة العود وسواليفه وحركاته.
وأضاف أنه في ليلة البدر التي أقيمت لتكريم الأمير بدر بن عبد المحسن، طلب منه تجسيد شخصية طلال في أغنية “لي طلب” عبر فن الهولوجرام، مشيراً إلى أن الأمر كان صعباً هذه المرة في موسم الرياض، رغم أنه جسد شخصيته في العديد من المناسبات. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه منذ إبلاغه بالحفل لم يذق طعم النوم، أي ما يقرب من شهر بحسب قوله، حتى تدرب بشكل جيد على الأغنية وتحريك الشفاه وعزف العود بشكل متناغم مع الأغنية التي اختيرت لتقديمها، مبيناً أن مخرج الحفل كان يتابع معه باستمرار ويوجهه بعدم الخروج عن شخصية طلال.
#من_السعودية | الفنان محمد الزهراني يتحدث عن تجربته في تجسيد شخصية طلال مداح خلال #ليلة_البدر. pic.twitter.com/5jxQ8cLec6
— برنامج من السعودية🇸🇦 (@FromALSAUDIA) November 15, 2019
#من_السعودية | محمد الزهراني : علاقتي مع الفنان الراحل طلال مداح علاقة قوية وعايشت تفاصيل شخصيتة حتى كبرت معاي. pic.twitter.com/KWXEbDiBkr
— برنامج من السعودية🇸🇦 (@FromALSAUDIA) November 15, 2019