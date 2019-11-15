أعلن منتدى مسك العالمي في ختام فعالياته أمس الخميس أسماء الفائزين الخمسة الأوائل بجائزة كأس العالم لريادة الأعمال.
وفاز بالمركز الأول شركة “نيرف تكنولوجي” الكندية المتخصصة في المجال الطبي، فيما فاز بالمركز الثاني الشركة الأمريكية “كونيكو” المتخصصة في مجال الصحة، وفاز بالمركز الثالث الشركة السعودية “ردسي فارم” المتخصصة في مجال الزراعة.
أما المركز الرابع فكان من نصيب الشركة الأرجنتينية “سيوماتو” المتخصصة في مجال الحلول التسويقية، في حين ذهب المركز الخامس لشركة “سن موبيليتي” الهندية التي تعمل في مجال النقل.
وبلغ مجموع الجوائز التي سيتم استثمارها في تنمية الشركات الناشئة الفائزة مليون دولار، ذهبت 500 ألف دولار للمركز الأول، و250 ألف دولار للمركز الثاني، وتحصل المركز الثالث على 150 ألف دولار، وحصل كلٌّ من الرابع والخامس على 50 ألف دولار. وفق “أخبار 24”.
وسلم الجوائز للفائزين، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ورئيس مجلس إدارة مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية بدر العساكر، وذلك بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
وجاء إعلان الفائزين بعد رحلة طويلة امتدت لـ10 أشهر وشهدت تأهل 107 رواد ورائدات أعمال من 77 دولة، في حين كانت البداية بـ100 ألف مشارك من 185 دولة.
وتعد مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر وأول بطولة من نوعها في العالم والتي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، وتهدف المسابقة إلى تشجيع رواد الأعمال بدءاً من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو، وذلك لمساعدة جميع المشاركين على إطلاق مشروعاتهم وتعزيزها وتوسيع نطاقها.