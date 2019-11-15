بالصور.. #الشعلة يتعادل مع الأنصار بهدفين في دوري الدرجة الأولي للناشئين

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انتهي لقاء الشعلة والأنصار لدرجة الناشئين في دوري الدرجة الاولي علي ملعب الرئيسي بنادي الشعلة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما . سجل أهداف الشعلة اللاعب “عبدالله الحجي” في الدقيقة 88 واللاعب “سلطان العنزي” في الدقيقة 90
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