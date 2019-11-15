غياب هلالي عن قائمة أفضل لاعب آسيوي

غاب لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المرشحين لأفضل لاعب في آسيا 2019، التي أعلنها الاتحاد الآسيوي، الجمعة، رغم وصول فريقهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا للعام الجاري، وحسم مواجهة الذهاب أمام أوراوا الياباني 1-0.
ورشح الاتحاد القاري للجائزة علي رضا حارس بيروزي الإيراني، وماكينو مدافع أوراوا الياباني، إضافة إلى أكرم عفيف لاعب السد القطري.
وأشار الآسيوي أن اختيار حارس بيروزي جاء بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده، بينما لعب مايكنو دوراً محورياً في حفاظ فريقه أوراوا على شباكه نظيفة في 6 مباريات في دوري أبطال آسيا، وأكرم عفيف الذي قدم مستوى مميزاً خلال بطولة آسيا للمنتخبات في الإمارات. وفق “الرياضية”.
الجدير بالذكر أن حفل توزيع الجوائز السنوي، سيقام في 2 ديسمبر المقبل، في مركز المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ.