مصادر .. الهلال يدعو لاعبيه القدامى لحضور النهائي القاري

أفصحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، الجمعة، أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قدمت دعوات لعدد من لاعبي الفريق الأزرق القدامى، لحضور إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، الذي يحل فيه الفريق العاصمي ضيفاً على أوراوا الياباني يوم 24 نوفمبر الجاري في سايتاما اليابانية.
وحسم الفريق الهلالي مواجهة الذهاب أمام الفريق الياباني 1-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، يوم السبت 9 نوفمبر.
وكان سمو ولي العهد قد وجه، أمس الأول، بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية إلى اليابان، لدعم الفريق الأزرق في النهائي القاري.