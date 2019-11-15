ساري ينهي أزمة رونالدو بمكالمة

أكدت صحيفة “كوريري دي مانها” البرتغالية، الجمعة، أن الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس، أجرى اتصالاً هاتفياً مع كريستيانو رونالدو لاعب فريقه، لمحاولة إنهاء سوء التفاهم بينهما الذي حدث أخيراً.
وشرح ساري للاعبه أسباب قراره باستبداله أمام ميلان، مع التأكيد على أهميته الكبيرة للفريق ولتكتيكه خلال المباريات محلياً وأوروبياً على مدار الموسم، حيث تفهم رونالدو موقف مدربه أثناء المكالمة الهاتفية، وفق مصادر الصحيفة البرتغالية، التي أشارت إلى انتهاء الأزمة بين الطرفين سريعاً. وفق “الرياضية”.
الجدير بالذكر أن كريستيانو قاد منتخب بلاده البرتغال لتحقيق فوز كبير على ليتوانيا، بسداسية نظيفة، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.