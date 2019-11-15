القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن منعه من الدخول إلى زوجته في غرفة العمليات

ألقت شرطة منطقة عسير أمس الخميس القبض على مواطن اعتدى بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل عسير.
وكان المواطن اعتدى على حارس الأمن بعدما منعه من دخول غرفة العمليات التي تتواجد فيها زوجته، معللاً ذلك بأن الأنظمة تمنع الدخول على المرضى في غرف العمليات، إلا أن المواطن أصر على رأيه، فحاول حارس الأمن تهدئته فانهال زوج المريضة عليه بالضرب وأوقعه أرضاً وركله برجله عدة مرات.
وأصيب حارس الأمن المعتدى عليه بخلع في الكتف اليسرى وكسر أعلى عظمة العضد اليسرى، ما استدعى – حسب “سبق” – إخضاعه للعلاج، وحدد الأطباء مدة الشفاء المبدئية بثلاثة أسابيع.