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أخبار محلية > “العمل”: المتداول حول “إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة” غير صحيح
15/11/2019   3:12 م

“العمل”: المتداول حول “إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة” غير صحيح

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نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما جرى تداوله خلال اليومين الماضيين حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، إن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح.

وشدد على ضرورة أن يحرص الجميع على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للوزارة.

وكانت وسائل إعلام تداولت تصريحاً منسوباً لمدير برنامج الفحص المهني بالوزارة بأن الوزارة ستلغي في المستقبل تأشيرة أو مهنة عامل وعاملة نهائياً، ما يتطلب من الشركات والمؤسسات تعديل مهن منسوبيها. وفق “أخبار 24”.

“العمل”: المتداول حول “إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة” غير صحيح

أخبار محلية
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