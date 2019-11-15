استضاف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء أمس الخميس في منزله بالرياض.
وظهر ميسي برفقة تركي آل الشيخ في مقطع فيديو وصور نشرها الأخير على حسابه بموقع “تويتر”.
وأعرب آل الشيخ في حديث ضاحك مع ميسي، عن رغبته بضمه لفريقه “ألميريا” بعد 5 سنوات من الآن عندما يكون سعره أرخص بكثير من الآن.
وأشار آل الشيخ إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان يقود تغييرات كبيرة في المملكة، جعلت منها “نقطة ساخنة” في المنطقة وعلى مستوى العالم، لافتاً إلى أن المملكة الآن تستقبل الكثير من الوفود والسياح من مختلف الدول.
يذكر أن ميسي وصل إلى الرياض مساء أمس برفقة المنتخب الأرجنتيني، استعدادًا لمواجهة البرازيل ضمن فعاليات موسم الرياض، غداً على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في “السوبر كلاسيكو”.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 14, 2019
وفق “أخبار 24”.