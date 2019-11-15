سعودية تفقد رصيدها البنكي بعد تجاوبها مع رسالة تفيد بحظر بطاقتها المصرفية

فقدت مواطنة سعودية مقيمة في الكويت رصيدها البنكي، بعد تلقيها رسالة نصية تفيد بحظر بطاقتها المصرفية.
وذكرت المصادر أن رسالة نصية وصلت للمواطنة من هاتف جوال كويتي تفيد بأنه تم حظر بطاقتها المصرفية وعليها تحديث بياناتها الخاصة بها، عبر الاتصال برقم كان مرفقا بالرسالة.
وأفادت المصادر وفقا لـ “الرأي” بأن المواطنة تجاوبت مع الرسالة واتصلت بالرقم فرد عليها أحد الأشخاص وطلب منها بيانات البطاقة والرقم السري، فقامت بتزويده بالمعلومات حتى يعيد تفعيل بطاقتها التي لم تكن موقوفة من الأساس.
وتفاجأت المواطنة بعد تزويده بالبيانات بتنفيذ ثلاث عمليات سحب من بطاقتها، بمبلغ 490 ديناراً، وهي كل المبالغ الموجودة في رصيدها.
وعندما أدركت أنها وقعت ضحية عملية احتيال توجهت على الفور إلى مخفر الشرطة بمحافظة حولي، حيث تم تسجيل القضية وإحالتها إلى المباحث للبحث والتحري ومحاولة الوصول إلى صاحب الرقم.
يذكر أن المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، حذر عملاء البنوك، من الاستجابة أو التعامل مع الرسائل الإلكترونية التي تطلب منهم معلوماتهم الشخصية أو تحديثها، مبيناً أن البنوك لا تتعامل مع عملائها بهذه الطريقة إطلاقاً.