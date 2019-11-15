أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال متابعته الشخصية لكافة المشاريع التي يجري تنفيذها بالمنطقة، وأنه سيطبق النظام بحذافيره على أي مقاول يتسبب في تأخير أي مشروع فيما سيكرم المقاول الناجح.
وقال خلال تدشينه أمس الخميس مشروع العقبة الرابطة بين مركزي كحلا، وخشم عنقار بمحافظة سراة عبيدة على الحد الجنوبي، إنه أنشأ لجنة لمتابعة كافة مشاريع المنطقة ومنح رئيسها كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها.
وأكد أن الإمارة لن تتساهل مع أي تقصير أو خلل في تنفيذ أي مشروع سواء في مرحلة التصميم أو الإشراف أو التنفيذ، وسيتم تقديم المماطلين في تنفيذ المشاريع لهيئة الرقابة والتحقيق.
وأوضح الأمير أنه أحال 6 مقاولين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وأن 4 منهم أحيلوا إلى المحكمة الجزائية خلال الأربعة أشهر الماضية، مضيفاً “الحلال بيّن، والحرام بيّن”.
وفق “أخبار 24”.