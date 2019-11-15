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اخبار رياضية > “محكمة التنفيذ” تلزم نادي الوحدة بسداد مستحقات متأخرة لعامل ملابس بنحو 114 ألف ريال
15/11/2019   3:04 م

“محكمة التنفيذ” تلزم نادي الوحدة بسداد مستحقات متأخرة لعامل ملابس بنحو 114 ألف ريال

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ألزمت الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة نادي الوحدة الرياضي بسرعة سداد مستحقات متأخرة لأكثر من 7 سنوات لعامل ملابس بنغلاديشي، وأبلغت هيئة الرياضة بذلك، وستخاطب “ساما” لوقف حساب النادي في حال عدم السداد.

وكانت المحكمة العمالية الثانية بمنطقة مكة أصدرت حكماً يلزم نادي الوحدة بتسليم عامل ملابس بنغلاديشي يدعى عبدالغفور مقبول مستحقات متأخرة لأكثر من 7 سنوات، تصل في إجماليها لنحو 114 ألف ريال، تشمل أجور، ومبالغ أنفقها العامل لصالح العمل، ومكافأة خدمة، وتذاكر طيران بمبلغ 2000 ريال، بالإضافة لمنحه تأشيرة خروج وعودة.

وأوضح عبدالغفور، وفقاً لـ”عكاظ”، أنه ظل يعمل بغرفة الملابس بالنادي طوال 25 عاماً وتنفل مع الفريق في عدة مناطق، إلا أن النادي تنكر له وحرمه من مستحقاته ومنحوه 500 ريال في شهر رمضان، وأنه أصبح غير قادر على الإنفاق على نفسه وأسرته.

“محكمة التنفيذ” تلزم نادي الوحدة بسداد مستحقات متأخرة لعامل ملابس بنحو 114 ألف ريال

اخبار رياضية
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