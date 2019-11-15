“الهيئة الملكية” تعلن فتح باب القبول الموحد للكليتين والمعهد وتحدد الشروط

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل أمس (الخميس)، عن فتح باب التسجيل للقبول الموحد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وذلك لكل من الكليتين الصناعية والجامعية، ومعهد الجبيل التقني اعتبارًا من الأحد الموافق 27 /3 /1441 هـ حتى يوم الجمعة 2 /4 /1441 هـ.
وأوضحت الهيئة أن حملة الشهادة الثانوية (علوم طبيعية) عليهم التقدم لكلية الجبيل الصناعية وكلية الجبيل الجامعية ومعهد الجبيل التقني، بينما على حملة الشهادة الثانوية (علوم شرعية وعربية، علوم إدارية واجتماعية، علوم إنسانية، تحفيظ قرآن) التقدم لكلية الجبيل الجامعية (طالبات فقط) ومعهد الجبيل التقني فقط.
وحددت شروط القبول بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون خريج عام 1435 / 1436 هـ فما فوق، وحاصلاً على الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن جيد. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت الشروط أيضاً أن تكون نتائج اختباراته للقدرات العامة والتحصيلي بشرط أن يكون تاريخ كلا الاختبارين من العام الدراسي عام 1435 / 1436هـ فما بعد، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل عن طريق المواقع الإلكترونية لقطاع الكليات والمعاهد والكليتين والمعهد.