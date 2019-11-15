كشف برنامج الخدمات الإلكترونية لاستقدام العمالة المنزلية (مساند) التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الخميس)، أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية من دولة أوغندا 7 آلاف ريال، وراتب العاملة 800 ريال شهرياً.
وأوضح البرنامج أن نسبة العاملات المتعلمات تصل إلى 87% ويتحدثن اللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أن خبرتهن في ممارسة المهنة خارج أوغندا 5%، وداخل دولتهن 65%.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن فرصة استقدام العمالة المنزلية، متاحة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج عن طريق الرابط التالي: https://musaned.com.sa/ar