تحدث حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر، عن المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأرجنتيني اليوم الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، كما تحدث أيضاً عن مدى تأثر البرازيل بغياب نيمار وامتدح زميله في ليفربول المصري محمد صلاح.
وقال أليسون في لقاء له على قناة “العربية”، إنه سعيد بالتواجد في السعودية والمشاركة في سوبر كلاسيكو أمام الأرجنتين، مبيناً أن المنتخبين يمتلكان لاعبين جيدين ومن أعلى المستوى، ويأمل أن يستمتع الجميع بالمباراة.
وأضاف أنها المرة الرابعة التي سيواجه فيها ميسي، فقد سبق له مواجهته مع روما الإيطالي وليفربول ومع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، مشيراً إلى أنه شعور مميز أن تواجه ميسي الذي يعتبر أفضل لاعب في العالم، لكن الأرجنتين ليست فقط ميسي ويجب الاستعداد للمواجهة بشكل أفضل.
وعن غياب زميله نيمار دا سيلفا عن المباراة، أكد أنه كان يتمنى أن يتواجد نيمار معهم لكنه يعاني من إصابة، لكن الفريق يتعامل بشكل جيد بدونه والدليل فوز البرازيل بلقب كوبا أمريكا بدون نيمار، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك لا خلاف على أهمية وجود نيمار مع منتخب البرازيل.
وتطرق للحديث عن زميله محمد صلاح، حيث وصفه بالشخص الرائع على الصعيد الإنساني، مبيناً أن طريقته في الحياة تقدم صورة إيجابية عن أبناء هذه المنطقة، وأنه مثال يحتذى به، وأشار أليسون إلى أنه بسبب صلاح أصبح لديه فكرة إيجابية عن العرب.
وفق “أخبار 24”.