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أخبار محلية > الإطاحة بـ 8 مواطنين قاموا باستدراج الأشخاص عبر وسائل التواصل وسرقتهم بالقوة بمكة
15/11/2019   10:11 ص

الإطاحة بـ 8 مواطنين قاموا باستدراج الأشخاص عبر وسائل التواصل وسرقتهم بالقوة بمكة

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تمكّنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة من الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 8 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا باستدراج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء عليهم وسرقتهم بالقوة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة الرائد محمد الغامدي، إن المتهمين بعد استدراج ضحاياهم كانوا يعتدون عليهم بالضرب وسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال وبطاقات الصرف الآلي، وإرغامهم على إفشاء أرقامها السرية واستخدامها في سحب الأموال من أرصدتهم.

وأضاف الغامدي أن الإطاحة بالمتهمين جاءت بعد المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، مبيناً أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 11 جريمة، ليتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.

الإطاحة بـ 8 مواطنين قاموا باستدراج الأشخاص عبر وسائل التواصل وسرقتهم بالقوة بمكة

أخبار محلية
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