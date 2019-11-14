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اخبار رياضية > بالصور.. #ناشئين_الشعلة يختتم تحضيراته لمواجهة “الأنصار”
14/11/2019   11:18 م

بالصور.. #ناشئين_الشعلة يختتم تحضيراته لمواجهة “الأنصار”

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اختتم فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي تحضيراته الميدانية استعدادًا لمُلاقاة شقيقه #الأنصار وذلك على الملعب الرئيسي بالنادي .

بالصور.. #ناشئين_الشعلة يختتم تحضيراته لمواجهة “الأنصار”

اخبار رياضية
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