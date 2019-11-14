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أخبار محلية > لحظة بكاء والد التوأم الليبي عند رؤية طفليه بعد نهاية عملية الفصل
14/11/2019   11:10 م

لحظة بكاء والد التوأم الليبي عند رؤية طفليه بعد نهاية عملية الفصل

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كشف مقطع فيديو عن لحظة خروج التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد” من غرفة العمليات بعد انتهاء عملية فصلهما، حيث رافقهما رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة، وأعضاء الفريق.

وأسرع أبو الطفلين إليهما عند خروجهما، وبكي عند رؤيتهما شاكراً الدكتور الربيعة، وانحنى على الطفلين وقبلهما، وسط فرحة كبيرة، واهتمام إعلامي بالحدث.

يُذكر أن الربيعة كان قد ذكر أن الوضع الصحي لأحمد ومحمد مستقر، وسيتم نقلهما إلى العناية المركزة، بعد أن شخصت الحالة بالتصاق في أسفل البطن والحوض والأمعاء الدقيقة والغليظة، وأجزاء أخرى. وفق “أخبار 24”.

لحظة بكاء والد التوأم الليبي عند رؤية طفليه بعد نهاية عملية الفصل

أخبار محلية
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