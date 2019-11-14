استقبلت أسرة سعودية تعيش في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، سائحة كندية أبدت رغبتها في العيش مع أسرة سعودية للتعرف على طبيعة وثقافة المنزل السعودي، وذلك في إطار جولة سياحية تقوم بها لزيارة أبرز معالم المملكة التاريخية والحضارية.
وأوضحت المرشدة السياحية هبة العايدي إحدى أفراد الأسرة أن السائحة “دنيس كوالسكي”، كانت ترغب في الإقامة مع أسرة سعودية بعد حصولها على التأشيرة السياحية خلال زيارتها للمملكة بمقابل مادي، وهو ما رفضته الأسرة، مرحبة بها دون أي مقابل لتعريفها بالموروث الذي تمتاز به المنطقة.
وأضافت أن السائحة زارت عدداً من الأماكن التاريخية في تبوك؛ كقلعة الملك عبدالعزيز، والبلدة القديمة، وشواطئ المحافظة، إضافة إلى تعريفها بأهم المأكولات والفنون الشعبية التي كانت تتغنى بها النساء في الأفراح، مشيرةً إلى أنها لم تصدق أن هذا الإرث كله في بلدة صغيرة في شمال البحر الأحمر.
وتعليقاً على جولتها في تبوك، قالت السائحة إنها زارت أكثر من 190 دولة، لكن المملكة كانت بالنسبة لها حلماً؛ كونها ذات طابع مجتمعي وثقافي مختلف عن أي من البلدان بحسب قولها، مبينةً أن أبرز ما لفت نظرها في الزيارة هو النسيج الأسري المتماسك، والإرث الكبير في ثقافة أهل المكان، وانسجامهم مع البيئتين البحرية والبرية.
وعبّرت السائحة بحسب “سبق” عن اندهاشها وتعجبها، من عدم وجود مواقع بمنطقة تبوك مسجلة في التراث العالمي رغم ما تزخر به من تاريخ، واعدةً بتكرار زيارتها، ومشيرةً إلى أن الأسبوعين اللذين قضتهما بالمملكة لم يمكّناها من رؤية كل شيء.