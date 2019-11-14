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أخبار محلية > شاهد.. شيف سعودي يتحدّث عن بداياته من مطبخ في استراحة وحتى الشهرة
14/11/2019   11:08 م

شاهد.. شيف سعودي يتحدّث عن بداياته من مطبخ في استراحة وحتى الشهرة

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استضافت قناة SBC الشيف السعودي عبد العزيز المطوع الذي تحدث عن بداياته في الطبخ وكيف تمكن من إتقان هذا الفنّ، وتوسعت أعماله في هذا المجال.

وقال المطوع إن بداياته مع الطبخ كانت عندما كان في الصفّ الخامس الابتدائي حين طلب من والده أن يسمح له بإعداد وجبة “أرز”، فسمح له وشجعه، ما أوقد شرارة عشق الطبخ في نفسه.

وأضاف أنه في المرحلة المتوسطة كان يحرص على متابعة والدته ومراقبتها أثناء إعدادها للوجبات اليومية، وكان يفتح أغطية القدور ويزعج والدته التي كانت تطرده أحياناً.

وتابع المطوع أنه وفي المرحلة الثانوية كان يحرص على أن يطبخ لزملائه في الرحلات البرية، وكانوا يشجعونه، وهم من اقترح عليه أن يحول هوايته إلى عمل تجاري. وفق “أخبار 24”.

وأشار المطوع إلى أن بدايته في اتخاذ الطبخ عملاً تجارياً كانت خلال دراسته في المرحلة الجامعية وبعد التخرج، حيث أنشأ مطبخاً متواضعاً في استراحته، ثم وسّع المطبخ بعد أن أصبح يتلقى طلبات لطبخ الولائم الكبيرة التي يصل المدعوون فيها إلى 600 شخص، وتوسعت أعماله أكثر بعد دخوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد.. شيف سعودي يتحدّث عن بداياته من مطبخ في استراحة وحتى الشهرة

أخبار محلية
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