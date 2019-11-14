“طيران أديل” يضيف 3 وجهات جديدة ويزيد أسطول الشركة إلى 14 طائرة

أضافت شركة طيران أديل ثلاث وجهات سفر داخلية جديدة (حائل، ينبع، الطائف)، فيما انضمت ثلاث طائرات مؤخراً إلى أسطول الشركة الحالي ليزيد عددها من (11) إلى (14) طائرة حديثة، وترتفع معه عدد المحطات الداخلية من (8) محطات إلى (11).
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة كون كورفاتيس، أن الشركة تعمل على إضافة (20) رحلة إلى جدول التشغيل اليومي بنهاية ديسمبر المقبل، وسيقفز إجمالي عدد رحلات الشركة إلى ما يقارب (100) رحلة يومياً.
وأضاف أن تسيير الوجهات الجديدة في مرحلتها الأولى، رحلة يومية من الرياض لكل من حائل وينبع، ورحلة يومية من الدمام لكل من ينبع والطائف، مشيرًا إلى أن عروض الأسعار المخصصة للوجهات الجديدة بدأ تفعيلها وتداولها من اليوم. وفق “أخبار 24”.