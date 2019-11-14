النيابة العامة تفتح تحقيقاً في اعتداء ولي أمر على 4 معلمين ومعلمة بمدرسة بالرياض

فتحت النيابة العامة في الرياض تحقيقاً في قضية اعتداء ولي أمر طالب على عدد من المعلمين بإحدى المدارس الأهلية، بسبب نقل ابنه إلى فصل آخر بعد قيامه بضـرب زميله في الفصل.
من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية للتعامل مع ولي الأمر أمنياً، لافتاً إلى أن القضية منظورة حالياً لدى النيابة العامة.
ويعود تاريخ حـادث الاعتداء إلى يوم 8 من شهر صفر الماضي، حيث فوجئ منسوبو المدرسة بدخول ولي الأمر وتهجّمه جسدياً ولفظياً على 5 معلمين سعوديين، منهم وكيل المدرسة وإحدى المعلمات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الباحة قد شهدت قبل أيام واقعة صفع ولي أمر طالب لمعلم بمدرسة ابتدائية، أمام الطلاب داخل الفصل، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة، فيما أفادت مصادر اليوم بأن هذا المعلم تنازل عن حقه الخاص فيما لايزال ولي الأمر موقوفاً بالحق العام.