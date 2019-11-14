نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > النيابة العامة تفتح تحقيقاً في اعتداء ولي أمر على 4 معلمين ومعلمة بمدرسة بالرياض
14/11/2019   11:00 م

النيابة العامة تفتح تحقيقاً في اعتداء ولي أمر على 4 معلمين ومعلمة بمدرسة بالرياض

+ = -
1327

فتحت النيابة العامة في الرياض تحقيقاً في قضية اعتداء ولي أمر طالب على عدد من المعلمين بإحدى المدارس الأهلية، بسبب نقل ابنه إلى فصل آخر بعد قيامه بضـرب زميله في الفصل.

من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية للتعامل مع ولي الأمر أمنياً، لافتاً إلى أن القضية منظورة حالياً لدى النيابة العامة.

ويعود تاريخ حـادث الاعتداء إلى يوم 8 من شهر صفر الماضي، حيث فوجئ منسوبو المدرسة بدخول ولي الأمر وتهجّمه جسدياً ولفظياً على 5 معلمين سعوديين، منهم وكيل المدرسة وإحدى المعلمات. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الباحة قد شهدت قبل أيام واقعة صفع ولي أمر طالب لمعلم بمدرسة ابتدائية، أمام الطلاب داخل الفصل، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة، فيما أفادت مصادر اليوم بأن هذا المعلم تنازل عن حقه الخاص فيما لايزال ولي الأمر موقوفاً بالحق العام.

النيابة العامة تفتح تحقيقاً في اعتداء ولي أمر على 4 معلمين ومعلمة بمدرسة بالرياض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073581.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.