وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض اللاعب ليونيل ميسى برفقة المنتخب الأرجنتيني، استعدادًا لمواجهة البرازيل ضمن فعاليات موسم الرياض، غداً على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في السوبر كلاسيكو.
ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه صورة من استقبال ميسي في المطار معلقاً عليها قائلاً: “استقبال هادي وجميل لميسي”، وذلك في إشارة إلى الاستقبال الذي أثار ضجة واسعة قبل سنوات للاعب خلال زيارته للمملكة.
وكانت بعثة المنتخب البرازيلي قد وصلت إلى العاصمة الرياض في وقت سابق من اليوم.
فيديو .. ميسي يصل الى الرياض الآن برفقه لاعبي المنتخب الأرجنتيني تأهبا لملاقاة البرازيل غداً في #السوبر_كلاسيكو pic.twitter.com/VnNSWfWdFj
— العربية – في المرمى (@FilMarma) November 14, 2019
وفق “أخبار 24”.