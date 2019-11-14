بالفيديو.. الربيعة يُعلن إتمام مرحلة فصل التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد”

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله الربيعة، عن الانتهاء من مرحلة فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد.
وقال الربيعة في كلمة له عقب الانتهاء من مرحلة الفصل إحدى مراحل العملية الـ 11، إن أحمد ومحمد الآن ولأول مرة على سريرين منفصلين، واستطاع الفريق الطبي أن يختصر ما بين ساعتين إلى 3 ساعات من وقت العملية.
وأضاف أن الوضع الصحي لأحمد ومحمد مستقر، ويتوقع أن تكتمل العملية بعودتهما خلال الثلاث ساعات القادمة إلى غرفة العناية المركزة، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الرعاية الصحية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن حالة التوأم السيامي الليبي شخصت بالتصاق في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، وفي الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضًا في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.
لحظة إعلان معالي الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي عن إتمام مرحلة فصل #التوأم_السيامي_الليبي أحمد ومحمد.#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/8a6Cr0Xl3N
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) November 14, 2019