بهدف سالم الرائع.. السعودية تقلب الطاولة على أوزباكستان بثلاثية وتتصدر مجموعتها

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الأوزبكي، بثلاثة أهدف مقابل هدفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
سجل أهداف الأخضر سلمان الفرج هدفين، وسالم الدوسري هدفًا، فيما سجل للمنتخب الأوزربكي عن طريق مهاجمه شومورودوف الذي تلقى كرة بالخطأ من المدافع ياسر الشهراني ليواجه المرمى ويسددها في الشباك.
وبهذا الفوز يتصدر المنتخب السعودي مجموعته في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وفق “أخبار 24”.