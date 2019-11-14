يُظهر استعداد الطاقم ووقوف “الربيعة” مراقباً ومعلقاً على المشهد.. فيديو من غرفة العمليات قُبيل فصل السيامي الليبي

بثّ الفنان فايز المالكي، مقطع فيديو، عبر حسابه في “تويتر” من داخل غرفة عمليات فصل التوأم السيامي الليبي، بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض.
وأظهر الفيديو حركة الطاقم الطبي الذي يعمل على قدم وساق، ووقوف رئيسه المشرف على العملية الدكتور عبدالله الربيعة متأملاً ومراقباً، حيث سأل المالكي الدكتور الربيعة عما يفكر فيه، فأجاب بأنه يفكر في مراحل العملية وتداخلها مع بعضها.
وحول سؤاله، هل تستمتع برؤية الدم؟ أوضح “الربيعة” أن الجراحين بشكل عام تعودوا على رؤية الدماء، لكنهم لا يحبون ذلك، وأن رؤية الدم بالنسبة للجراجين لها منظور إيجابي، مضيفاً أن هناك أشخاصاً يهدرون الدم لهدم الحياة، وأشخاصاً يهدرونه لإنقاذ الحياة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن عملية فصل الطفلين، والتي بدأت صباح اليوم، وتستغرق 15ساعة، من العمليات المعقدة لأن التوأم ملتصقان في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، وفي الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري خارجي واحد.
#عبدالله_الربيعة#فصل_التوأم_السيامي_الليبي سالته تستمتع وانت تشوف الدم شوفو رده كم نفخر فيك وفي طاقمك pic.twitter.com/GCtx4ejGb7
— فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019