تفقّد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” صالح الجاسر اليوم الخميس، محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة للوقوف على استعدادات إعادة تشغيلها.
واطّلع الجاسر على مرافق المحطة، وأبرز الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية والاستعدادات لإعادة تشغيل القطار، كما تفقّد محطة قطار الحرمين السريع في “السليمانية”.
وتسعى الوزارة لإعادة تشغيل محطة قطار الحرمين بالسليمانية خلال الفترة القادمة، كما تستعد لتشغيل محطة المطار التي ستخدم الركاب القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز وسكان جدة.
وفق “أخبار 24”.