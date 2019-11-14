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أخبار الخرج > بلدية #الخرج تصادر كميات من المعسل وتغرم عدد من المحلات
14/11/2019   4:21 م

بلدية #الخرج تصادر كميات من المعسل وتغرم عدد من المحلات

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صادرت إدارة الطوارى ببلدية محافظة الخرج كميات من المعسل وذلك خلال حملاتها المكثفة على محلات تجهيز الرحلات داخل المحافظة وتم اتخاذ الاجراءات والغرامات بهذا الخصوص لمخالفتها الأنظمة والإشتراطات البلدية.

بلدية #الخرج تصادر كميات من المعسل وتغرم عدد من المحلات

أخبار الخرج
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