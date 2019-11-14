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أخبار المناطق > مصرع 6 أشخاص في تصادم مركبتين وجها لوجه على طريق المزاحمية الرين
14/11/2019   4:19 م

مصرع 6 أشخاص في تصادم مركبتين وجها لوجه على طريق المزاحمية الرين

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لقي مساء أمس الأربعاء 6 أشخاص مصرعهم، جراء تصادم مركبتين وجها لوجه جنوب المزاحمية على طريق المزاحمية الرين.

وكان رجال المرور وفرق الهلال الأحمر وأمن الطرق والدفاع المدني والنقل، باشروا حادِثة انحراف مركبة من مسارها واصطدامها وجها لوجه مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه الآخر، الأمر الذي أسفر عن مَقتل 6 أفراد في الحال.

تكرار الحوادث المرورية على طريق المزاحمية، ثم هذه الحادثة التي خلفت عدداً من الضحايا، دفع سالكي الطريق لتجديد مطالبتهم بالتعجيل بإنجاز ازدواجية الطريق، الذي يعد طريقاً حيوياً يربط الوسط وجنوب وغرب المملكة.

مصرع 6 أشخاص في تصادم مركبتين وجها لوجه على طريق المزاحمية الرين

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