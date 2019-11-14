قصة “طبخة بالكونياك” التي عرضت عبدالله بن إدريس لغرامة 1000 ريال بقرار من مجلس الوزراء

نقل الكاتب الصحفي مشعل السديري في مقالته في صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الخميس، بعنوان “وما أدراك ما الكونياك”، قصة طريفة على لسان الأديب والصحفي الشيخ عبدالله بن إدريس، حدثت معه عندما كان يرأس تحرير مجلة “الدعوة” الأسبوعية، وكيف دفع خطأ غير مقصود مجلس الوزراء إلى مناقشته وفرض غرامة عليه بمبلغ 1000 ريال.
وأوضح عبد الله بن إدريس أنه منذ بداية الإعداد لإصدار الجريدة كان حريصاً على ألا يقع فيها ما يؤاخذ عليه، لذا كان يطلع على كل صغيرة وكبيرة ويقرأ كل مواد المجلة قبل التوجيه بالطباعة والنشر خوفاً من خطأ عقيدي أو شرعي.
وأبان أنه اتفق مع عدد من الكتاب المعروفين بتوجههم الإسلامي والأدبي في مختلف البلاد العربية والإسلامية ليكونوا مراسلين للصحيفة، حيث كانت تنشر مقالاتهم وموضوعاتهم في صفحة باسم “حديقة الدعوة”.
وقال إنه في واحدة من المرات أرسل إليهم مراسلهم في لبنان موضوعاً لزاوية “طبخة الأسبوع” أو طبق الأسبوع، مضيفاً: “ويبدو أن مراسلنا كان شبيهاً بنا من حيث جهالتنا بمسميات “الخمور”، فأرسل قصاصة من إحدى جرائد لبنان فيها تعليمات لطريقة صناعة الطبق؛ جاء في نهايتها على لسان الطباخة: “ثم صبّي يا عزيزتي على الطبق قليلاً من “الكونياك” وقدميه إلى أسرتك بالهناء والعافية”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الأديب عبدالله بن إدريس، أنه والمحررين بالجريدة والكثير من القراء لم يكونوا يعرفون أن “الكونياك” نوع من أنواع الخمر؛ بل كانوا يحسبونه نوعاً من المشهيات المباحة، مبيناً أن الموضوع كبر حتى وصل إلى مجلس الوزراء لطرافته وخطورته، ودار نقاش حول كيفية نشر ذلك في صحيفة “الدعوة الإسلامية”.
وذكر أن مجلس الوزراء قرر معاقبته بصفته رئيساً للتحرير بالغرامة 1000 ريال على نشر هذا الطبق المنحوس، غير أنه بعد علم المجلس بأنه كان في إجازة خارج المملكة وقت نشر الموضوع تم إلغاء الغرامة.