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أخبار المناطق > في ظروف صعبة وإجراءات استثنائية.. عملية ناجحة تعيد النظر لمريضة بمكة المكرمة
14/11/2019   4:17 م

في ظروف صعبة وإجراءات استثنائية.. عملية ناجحة تعيد النظر لمريضة بمكة المكرمة

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نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة في عملية جراحية مكنت مريضة من استعادة بصرها بعد عام ونصف من المعاناة.

وتمت العملية تحت ظروف صعبة حيث يبلغ وزن المريضة 165 كيلوجراما، وأظهرت نتائج الفحوصات والأشعة، أن المريضة تعاني من ضعف شديد بالإبصار، كما تعاني من أمراض أخرى مثل ضغط الدم وتصلب شرايين القلب وضيق بالصمام الأورطي والمايترالي بالقلب واستسقاء ليمفاوي بالرجلين.

وقرر الفريق الطبي إجراء العملية تحت ظروف وإجراءات استثنائية، حيث أجريت لها عملية إزالة الماء الأبيض وزرع عدسة بالعينين في آن واحد نظراً لصعوبة نقل المريضة مرة أخرى إلى العمليات وتحت التخدير بالقطرات فقط وبدون أي غرز جراحية، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح التام وتتمتع المريضة حالياً بنظر طبيعي. وفق “أخبار 24”.

في ظروف صعبة وإجراءات استثنائية.. عملية ناجحة تعيد النظر لمريضة بمكة المكرمة

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