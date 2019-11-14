مشروع سكاكا للطاقة الشمسية يدخل مرحلة التشغيل الأولى قريبا

قال رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور” محمد أبونيان، إن مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، سيدخل مرحلة التشغيل الأولى قريبا.
جاء ذلك خلال استقباله من قبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، الذي اطلع على سير العمل في المشروع.
ويعد مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية أول مشروع للطاقة المتجددة في المملكة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاواط وتكلفة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار ريال سعودي.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أنه في فبراير 2018 تمت ترسية عقد تطوير وبناء وتشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، على شركة “أكوا باور”، وتوقيع اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاماً، بعد أن قدمت شركة “أكوا باور” سعر تعرفة بلغ 8.782 هللة / كيلوواط.