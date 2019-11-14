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أخبار محلية > “الهيئة الشرعية” تتفاجأ بخلو ملف ضحية الغدة ‏التناسلية من أسماء المتهمين
14/11/2019   4:15 م

“الهيئة الشرعية” تتفاجأ بخلو ملف ضحية الغدة ‏التناسلية من أسماء المتهمين

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أكدت مصادر أن الهيئة الشرعية الطبية، فوجئت أثناء نظر ‏قضية الطفل نهار الحارثي أمس الأربعاء، الذي تعرض ‏للإهمال ‏خلال استقبال حالته بقسم الطوارئ في مستشفى الملك فيصل ‏بالطائف، بعدم وجود أي أسماء للمتهمين في ‏الملف الخاص ‏بالقضية.‏‎‏ ‏

وأشارت المصادر وفقًا لـ”عكاظ” إلى أن الهيئة أرجأت النظر في ‏القضية، وأعادت الملف إلى إدارة المتابعة بالشؤون ‏الصحية ‏بالطائف، مطالبة الصحة بإكمال النواقص.‏‎‏ ‏

وتعجب والد الطفل سلطان الحارثي من إرسال ‏الملف إلى الهيئة وهو غير مكتمل، رغم مرور كل تلك ‏الفترة، ‏مشددًا على أن عدم احتواء الملف على أبسط عناصره يعد خللا مغزاه ‏غير مفهوم .‏

وكان الطفل نهار الحارثي قد تعرض قبل 9 أشهر للإهمال خلال ‏استقبال حالته بقسم الطوارئ في مستشفى الملك فيصل ‏بالطائف ، ماأدى لاحقًا إلى استئصال إحدى غدتيه التناسليتين. ‏

“الهيئة الشرعية” تتفاجأ بخلو ملف ضحية الغدة ‏التناسلية من أسماء المتهمين

أخبار محلية
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