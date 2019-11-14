“الهيئة الشرعية” تتفاجأ بخلو ملف ضحية الغدة ‏التناسلية من أسماء المتهمين

أكدت مصادر أن الهيئة الشرعية الطبية، فوجئت أثناء نظر قضية الطفل نهار الحارثي أمس الأربعاء، الذي تعرض للإهمال خلال استقبال حالته بقسم الطوارئ في مستشفى الملك فيصل بالطائف، بعدم وجود أي أسماء للمتهمين في الملف الخاص بالقضية.
وأشارت المصادر وفقًا لـ”عكاظ” إلى أن الهيئة أرجأت النظر في القضية، وأعادت الملف إلى إدارة المتابعة بالشؤون الصحية بالطائف، مطالبة الصحة بإكمال النواقص.
وتعجب والد الطفل سلطان الحارثي من إرسال الملف إلى الهيئة وهو غير مكتمل، رغم مرور كل تلك الفترة، مشددًا على أن عدم احتواء الملف على أبسط عناصره يعد خللا مغزاه غير مفهوم .
وكان الطفل نهار الحارثي قد تعرض قبل 9 أشهر للإهمال خلال استقبال حالته بقسم الطوارئ في مستشفى الملك فيصل بالطائف ، ماأدى لاحقًا إلى استئصال إحدى غدتيه التناسليتين.