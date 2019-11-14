في يومه العالمي.. الصحة تحذر من خطورة ‏‏”السكري”‏ وتقدم نصائح للوقاية منه

حذرت وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للسكري في منشور توعوي تحت شعار “احم عائلتك” من أن داء السكري يسبب العمى، والفشل الكلوي، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وبتر الأطراف السفلية.
وللوقاية من السكري نصحت “الصحة” باتباع نظام غذائي صحي يحتوي الفاكهة والخضراوات، والتقليل من السكر والدهون المشبعة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنب تعاطي التبغ، إذ إنها من الأمور التي يمكن أن تمنع الإصابة بداء السكري النوع الثاني، أو تأخر ظهوره.
وأشارت إلى أن شخصا واحدا بين كل شخصين مصابين بداء السكري لم يتم تشخيصه بعد، مشددة على أن العلاج هو المفتاح للمساعدة في منع، أو تأخير المضاعفات التي تهدد الحياة .وفق “أخبار 24”..
ونبهت إلى أنه إذا لم يتم اكتشاف داء السكري من النوع الأول في وقت مبكر، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، داعيةً المصابين بالمرض لفحص أقدامهم كل يوم للكشف عن أي تشقق أو جرح أو احمرار أو تورم لتلافي مضاعفات القدم.