نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: البدء في تركيب أنظمة أمنية وكاميرات مراقبة بعدد من المدارس منعاً للتعديات والسرقات
14/11/2019   4:14 م

مصادر: البدء في تركيب أنظمة أمنية وكاميرات مراقبة بعدد من المدارس منعاً للتعديات والسرقات

+ = -
768

ذكرت مصادر، أن عدداً من إدارات التعليم بالمناطق المختلفة بدأت في تركيب أنظمة أمنية في مدارسها بهدف حمايتها من التعديات والسرقات.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الوطن”، أن الأنظمة الأمنية التي تركب في المدارس تتضمن أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة في محيط مدارس البنين وداخلها، ونظام مراقبة أمنيا للمحيط الخارجي لمدارس البنات، لضمان خصوصية البنات، بحيث تتمكن قائدة المدرسة من الاطلاع على محيط المبنى بشكل دائم، والوقوف على سلامة وأمن منسوبات المدرسة.

وتقوم الأنظمة الأمنية بإطلاق إنذار في حال حصول تعدٍ على المدرسة، وتوثيقه بكاميرات المراقبة، وضبط الأمن في حال وجود نقص في الكوادر الأمنية البشرية، ورصد حركة الخروج والدخول إلى المدرسة، كما تفيد في ضبط السلوكيات الخاطئة للطلاب.

مصادر: البدء في تركيب أنظمة أمنية وكاميرات مراقبة بعدد من المدارس منعاً للتعديات والسرقات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073529.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.