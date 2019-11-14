نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حديث الدكتور الربيعة لوالدي التوأم السيامي الليبي قبيل بدء العملية.. وفيديو يرصد التحضيرات
14/11/2019   4:13 م

حديث الدكتور الربيعة لوالدي التوأم السيامي الليبي قبيل بدء العملية.. وفيديو يرصد التحضيرات

+ = -
885

بدأ الفريق الطبي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة صباح اليوم الخميس عملية فصل التوأم السيامي الليبي “محمد وأحمد” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الفنان فايز المالكي، بدء الإجراءات الأولية لتحضير التوأم لبدء العملية، ولقاء الدكتور الربيعة مع والدي التوأم، طمأنهما خلاله على أن ابنيهما في أيدي أمينة، مؤكداً ثقتهم في المولى عز وجل بنجاح العملية.

وأبان الدكتور الربيعة أن العملية ستستغرق نحو 15 ساعة، وسيشارك فيها طاقم يتكون من 35 كادرا من مختلف التخصصات الطبية والتمريض. وفق “أخبار 24”.

وكان الربيعة ذكر في وقت سابق أن عملية فصل التوأم تعد من العمليات المعقدة لوجود تداخل كبير واتصال في الأمعاء الدقيقة والغليظة، واشتراك في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، والعضو الذكرى الخارجي وعظمة الحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وطرف سفلي ثالث مشترك ومشوه بينهما، وأن نسبة نجاحها تقدر بـ70%.

حديث الدكتور الربيعة لوالدي التوأم السيامي الليبي قبيل بدء العملية.. وفيديو يرصد التحضيرات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073528.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.