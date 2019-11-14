حديث الدكتور الربيعة لوالدي التوأم السيامي الليبي قبيل بدء العملية.. وفيديو يرصد التحضيرات

بدأ الفريق الطبي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة صباح اليوم الخميس عملية فصل التوأم السيامي الليبي “محمد وأحمد” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الفنان فايز المالكي، بدء الإجراءات الأولية لتحضير التوأم لبدء العملية، ولقاء الدكتور الربيعة مع والدي التوأم، طمأنهما خلاله على أن ابنيهما في أيدي أمينة، مؤكداً ثقتهم في المولى عز وجل بنجاح العملية.
وأبان الدكتور الربيعة أن العملية ستستغرق نحو 15 ساعة، وسيشارك فيها طاقم يتكون من 35 كادرا من مختلف التخصصات الطبية والتمريض. وفق “أخبار 24”.
وكان الربيعة ذكر في وقت سابق أن عملية فصل التوأم تعد من العمليات المعقدة لوجود تداخل كبير واتصال في الأمعاء الدقيقة والغليظة، واشتراك في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، والعضو الذكرى الخارجي وعظمة الحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وطرف سفلي ثالث مشترك ومشوه بينهما، وأن نسبة نجاحها تقدر بـ70%.
حديت بين اب وام الاطفال#فصل_التوأم_السيامي_الليبي#عبدالله_الربيعه pic.twitter.com/NQIjPKk76M
— فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019
يوم جديد وحياة جديدة#فصل_التوأم_السيامي_الليبي#عبدالله_بن_الربيعه pic.twitter.com/fEm21o3Gvx
— فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019
دعواتكم#فصل_التوأم_السيامي_الليبي#عبدالله_بن_الربيعه pic.twitter.com/sLqXrOGB0p
— فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019
بدايه الكشف والتاكد من كل خطوة#فصل_التوأم_السيامي_الليبي#عبدالله_الربيعه pic.twitter.com/sT2k57aqEP
— فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019